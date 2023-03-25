Тихая гавань: измотанный судом Джонни Депп залечивает раны в английском поместье

Артист восстанавливается после многолетних разборок с бывшей женой, актрисой Эмбер Херд.

Звезда фильма «Пираты Карибского моря» Джонни Депп обосновался в английском графстве Сомерсет после шумной жизни в Штатах. Предположительно, артист решил радикально сменить обстановку из скандалов с бывшей женой Эмбер Херд, с которой артист судился в том числе и по делу о клевете. И к счастью, выиграл его. Но вот раны, вероятно, придется залечивать долго.

Как рассказывает зарубежное издание Daily Mail, тихой гаванью актера оказалось поместье в 850 акров и расположенный на нем особняк XIX века. Все это приобретение обошлось голливудской звезде в целых 13 миллионов фунтов стерлингов. С виду территория напоминает аббатство Даунтон, на которой раскинулись огромные сады.

Как пояснил сам актер, он обожает места с характером и их в его имении предостаточно. При этом, там должно быть тихо и уютно — это позволяет Деппу чувствовать себя тем, кто он есть. В Великобритании у него такая возможность есть.

«Я просто люблю места с характером. Британцы круты и будут приветствовать вас так, как будто вы сосед — не перегибая палку. Мне нравится ходить по местам и встречаться с людьми, но я не тот великий экстраверт, о котором думают люди», — признался артист.

Он добавил, что относит себя к категории достаточно застенчивых людей, несмотря на славу и достижения. И британцам стоит отдать должное за их тактичность, считает Депп.

«Я могу ходить в магазины, не будучи окруженным людьми, желающими селфи. Я не возражаю против этого до определенного момента, но иногда становится слишком многолюдно», — добавил Депп.

Как известно, череда неприятностей в жизни Джонни Депа началась после 2016 года. Тогда между ним и Эмбер Херд начался бракоразводный процесс, причиной которого актриса называла насилие в семье. На фоне этих обвинений Депп попал под голливудскую культуру отмены, лишился рекламных контрактов и потерял завидные роли в кино. В том числе в продолжении «Пиратов Карибского моря». Артисту понадобилась годы, чтобы отстоять свою честь и доказать невиновность. Точку в затянувшемся испытании поставил судебный процесс 2011 года, когда Депп подал иск к бывшей о клевете и в итоге выиграл его.

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