Генерал об упадке ВС Великобритании: предупредите за десять лет до нападения

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Генерал Бэрронс: Британия отразит удар РФ, если Москва предупредит ее за десять лет до этого

Генерал об упадке ВС Великобритании: предупредите за десять лет до нападения

Фото: www.globallookpress.com / Bettina Strenske

Читайте нас в: Дзен Новости

От былой мощи армии Великобритании не осталось и следа, признал отставной военачальник.

Состояние британской армии столь плачевное из-за хронического недофинансирования, что Великобританию нужно предупреждать за десять лет до нападения. Об этом изданию Daily Mail заявил генерал в отставке Ричард Бэрронс.

Он напомнил, что во времена холодной войны британские вооруженные силы были готовы к бою в течение нескольких часов. Однако сейчас от былой мощи не осталось и следа.

«Теперь Путину необходимо предупредить нас за пять или десять лет о внезапном нападении России, чтобы с ним справиться. Это не очень хорошо. Это глубоко разочаровывает», — признал экс-военный.

Бэрронс добавил, что при нынешнем состоянии британской армии стране будет сложно защитить себя в случае внезапного нападения. Также он предупредил об отставании Великобритании от союзников по НАТО — Франции, Германии и Польши, которые наращивают военные расходы.

На днях ветеран американских войск Ноктис Дрейвен заявил, что армия США была бы сокрушена при столкновении с российскими вооруженными силами.

По словам экс-военного, армия страны была сильнее, пока в ней не стали вводить либерализм, в частности, принимать женщин в подразделения спецназначения. Это привело к снижению качества подготовки личного состава, считает Дрейвен. Также он указал на падение уровня образования в стране как еще одну причину снижения боеспособности американской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах Великобритании передать Украине в качестве военной помощи партию бронетранспортеров Bulldog 1960 года выпуска.

+10° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Россию ждет мощная трансформация: что предвещает переход Плутона в Водоле...

Последние новости

18:33
Президент Турции обратился к РФ за помощью в восстановлении инфраструктуры после землетрясений
18:21
«Очень большая обида»: Серов рассказал, за что не может простить бывшую супругу
18:02
«Шансов нет»: украинские боевики в ужасе от российского огнемета
17:52
«За дверь ему закинуть»: как российские военные «шугают» ВСУ при помощи дрона
17:40
Генерал об упадке ВС Великобритании: предупредите за десять лет до нападения
17:21
«Мужчины — это враги»: Успенская не советует дочери выходить замуж

Сейчас читают

«Уроки Курской битвы»: блефует ли Зеленский о невозможности наступления Украины
Слушал целый батальон: как российские артисты выступали в ста метрах от передовой
У Романа Костомарова начала отказывать печень
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео