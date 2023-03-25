Генерал об упадке ВС Великобритании: предупредите за десять лет до нападения

От былой мощи армии Великобритании не осталось и следа, признал отставной военачальник.

Состояние британской армии столь плачевное из-за хронического недофинансирования, что Великобританию нужно предупреждать за десять лет до нападения. Об этом изданию Daily Mail заявил генерал в отставке Ричард Бэрронс.

Он напомнил, что во времена холодной войны британские вооруженные силы были готовы к бою в течение нескольких часов. Однако сейчас от былой мощи не осталось и следа.

«Теперь Путину необходимо предупредить нас за пять или десять лет о внезапном нападении России, чтобы с ним справиться. Это не очень хорошо. Это глубоко разочаровывает», — признал экс-военный.

Бэрронс добавил, что при нынешнем состоянии британской армии стране будет сложно защитить себя в случае внезапного нападения. Также он предупредил об отставании Великобритании от союзников по НАТО — Франции, Германии и Польши, которые наращивают военные расходы.

На днях ветеран американских войск Ноктис Дрейвен заявил, что армия США была бы сокрушена при столкновении с российскими вооруженными силами.

По словам экс-военного, армия страны была сильнее, пока в ней не стали вводить либерализм, в частности, принимать женщин в подразделения спецназначения. Это привело к снижению качества подготовки личного состава, считает Дрейвен. Также он указал на падение уровня образования в стране как еще одну причину снижения боеспособности американской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах Великобритании передать Украине в качестве военной помощи партию бронетранспортеров Bulldog 1960 года выпуска.