В США признали превосходство российской армии над американской

Американский военный рассказал, что в армии его страны снизилось качество подготовки солдат.

Армия США была бы сокрушена при столкновении с российскими войсками. Об этом в Twitter написал ветеран американских войск Ноктис Дрейвен. Он отметил, что раньше армия страны была сильнее, нежели сейчас.

«Как тот, кто служил и видел нашу армию, когда она была сильнее, чем сейчас, я могу подтвердить, что наши войска потерпели бы сокрушительное поражение в битве против России или Китая», — написал он.

Дрейвен добавил, что всему виной введение либерализма в военные структуры. К примеру, снижение качества подготовки личного состава обусловлено тем, что женщин стали принимать в подразделения спецназначения. Также падение образовательного уровня в стране повлияло в целом и на армию.

Ветеран подчеркнул, что, если РФ и Китай «устанут от методов» Белого дома, то Штаты ждет «быстрый и насильственный конец» во всех отношениях, включая военное и экономическое.

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