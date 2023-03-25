«Шансов нет»: украинские боевики в ужасе от российского огнемета

Российские артиллеристы уничтожают позиции противника с помощью «Солнцепеков».

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек», стоящие на вооружении российской армии, не оставляют шансов выжить противнику на поле боя. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинских военных, испытавших на себе смертоносную мощь российских огнеметов.

«При залпе „Солнцепека“ выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все что можно», — цитирует издание одного из боевиков.

В публикации отмечается, что работа российской артиллерии создала серьезные проблемы киевским силам Артемовское и отрезала их от основных подъездных путей в город.

«Солнцепек» — одно из мощных и эффективных современных средств поражения живой силы, техники и укрепрайонов противника. Система вооружена 24 термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров, которые выпускает с расстояния до шести километров. Залп «Солнцепека» способен выжечь все живое на территории до 40 тысяч квадратных метров. Спрятаться от него невозможно.

Ранее 5-tv.ru показал работу системы «Солнцепек» и танка Т-90М в районе Кременной.