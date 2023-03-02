Как система «Солнцепек» и танк Т-90М уничтожают ВСУ в районе Кременной
Самые неприступные, казалось бы, укрытия оказались буквально выжжены огнеметной системой «Солнцепек».
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Огненный ад устроили наши бойцы украинским подразделениям в районе Кременной. Позиции боевиков атаковали танки и артиллерия. «Солнцепеки» оставили от укреплений противника, буквально, выжженную землю. Как это было — покажет военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
По позициям боевиков работает новейший российский танк. Т-90 М «Прорыв» полностью оправдывает свое название и прорывает линию обороны противника в районе Кременной.
Танк работает с закрытых позиций. Так менее заметна наша техника для противника, такая тактика повышает точность ударов.
Огневая мощь боевой машины впечатляет. На позиции противника летят снаряд за снарядом. У врага явно паника. Украинские солдаты спешно выбегают из траншеи, ныряют в другую, пытаясь укрыться.
Экипаж танка продолжает перепахивать вражеские окопы снарядами. В итоге оставшиеся в живых националисты бросают позиции и убегают.
После этого опорный пункт занимают наши десантники. А танк отходит назад. Причем очень быстро. Боевая машина, по словам командира взвода, маневренная и очень защищенная. Ей не страшны современные противотанковые ракеты, которые на Украину поставляет Запад.
«Мешки наполнены тротилом для того, чтобы кумулятивные снаряды останавливать. Кумулятивный снаряд использует струю, которая выжигает металл, а вот этот мешочек откидывает ее в сторону», — объяснил командир взвода с позывным «Свердловск».
Глубокие блиндажи, залитые бетоном, помогает уничтожать «Борис» — так ивановские десантники называют установку «Солнцепек».
«В американских фильмах мафию, кого боятся обычно, представляли „Борис — суровый мужик“. И решили назвать Борис», — рассказал боец с позывным «Гринч».
«Солнцепек» — одно из мощных орудий: термобарические снаряды, целых 24 штуки. Машина подъезжает на предел выстрела к противнику, это примерно шесть километров, и наносит мощные удары. После этого на украинских позициях не остается ничего живого.
«Машина очень страшная, противник ее очень боится. Мы способны взять самые неприступные опорные пункты», — сказал командир тяжелого огнеметного взвода с позывным «Шкипер».
Поэтому, как признаются наши десантники, за «Солнцепеками», впрочем, как и за танками Т-90 М «Прорыв», националисты ведут охоту. Поэтому работать приходится быстро и слаженно.
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