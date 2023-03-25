Рваные колготки и красный пиджак: новое фото Леди Гаги в образе Харли Квинн

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 38

В СМИ опубликовали первые фото с Леди Гагой в образе Харли Квинн

Рваные колготки и красный пиджак: новое фото Леди Гаги в образе Харли Квинн

Фото: www.globallookpress.com / Pamela Rovaris

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Жители Нью-Йорка смогли сами увидеть новый мейк артистки.

Папарацци в Нью-Йорке смогли заснять певицу и актрису Леди Гагу в гриме Харли Квинн. Артистка попала в объектив камер, прямо средь бела дня и местные жители начали обступать знаменитость и снимать с разных ракурсов. Фото можно посмотреть на сайте Polygon.

Звезда была в совершенно новом образе: ярко-красный пиджак, рваные колготки, кожаная мини-юбка, блуза в черно-белый ромб и грим Харли Квинн.

До этого режиссер картины «Джокер: Безумие на двоих» Тодд Филлипс также выкладывал кадр с Леди Гагой в роли Харли Квинн. На фотографии в глаза Леди Гаге смотрит второй персонаж картины — Джокер, в исполнении Хоакина Феникса.

Премьера долгожданного фильма состоится четвертого октября 2024 года — ровно через пять лет после выхода первой картины. Производство сиквела обойдется студии Warner Bros. в 150 миллионов долларов. Причем треть этой суммы уйдет на гонорары режиссеру Тодду Филлипсу, и исполнителям главных ролей — Хоакину Фениксу и Леди Гаге.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как появились первые кадры со съемок новой части «Джокера» с Хоакином Фениксом.

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