Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии

Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии так же, как США давно это делают на территории своих стран-союзниц. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время интервью на одном из федеральных телеканалов.

«Мы договорились, что мы сделаем то же самое. Не нарушая, хочу это подчеркнуть, своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия», — сказал глава государства.

Владимир Путин добавил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко давно спрашивает о размещении российского тактического ядерного оружия на территории республики. Ведь США в течение десятилетий строят хранилища для него в странах НАТО.

«Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы, в принципе, делаем все то же самое, что они делали десятилетиями. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать», — сказал президент России.

Владимир Путин напомнил, что Россия уже помогла Белоруссии переоборудовать десять самолетов для применения ядерного оружия и передала ей способные запускать ядерные боеголовки комплексы «Искандер». Специальное хранилище для тактического ядерного оружия в Белоруссии будет построено к 1 июля.

Александр Лукашенко заявил в середине февраля, что Белоруссия не нуждается в стратегическом ядерном оружии. Однако республика заинтересована в тактическом. При этом президент заверил, что не использовать его для ударов «даже по европейским странам».

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