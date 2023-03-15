«Договор нивелирован»: как РФ отреагирует на передачу Австралии атомных субмарин

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 037

Политолог Бредихин: передача Австралии атомных подлодок нивелирует ДНЯО

Фото, видео: Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Hennessy; Reuters / 2023 Thomson Reuters; 5-tv.ru

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Действия США делают ничтожным Договор о нераспространении ядерного оружия и в перспективе меняют расклад сил в сфере мировой ядерной безопасности.

Передача американцами атомных подводных лодок Австралии автоматически нивелирует (уничтожает — Прим. ред.) Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и освобождает Москву от его соблюдения. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин.

«Он уже нивелирован, и Россия может его не соблюдать. Это будет важный шаг для нашей страны. Мы сможем поставлять ядерное оружие и в КНДР, и в Иран, и в Беларусь, и в другие страны. Вполне реалистичный и объективный ответ», — заявил политолог.

По мнению Бредихина, наплевав на ДНЯО, американцы поступают «нагло и по-хамски». Делают они это для того, чтобы усилить свои позиции в тихоокеанском регионе в рамках противостояния с Китаем и формирования антикитайской коалиции.

При этом сама Австралия ничего не решает, так как не является суверенным государством и находится под управлением Великобритании, отметил политолог.

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Накануне президент США Джо Байден по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и главой правительства Австралии Энтони Альбанезе пообещал в рамках AUKUS передать Австралии субмарины, которые якобы не будут нести ядерное оружие, а будут лишь оснащены атомными силовыми установками.

В КНР уже отреагировали на решение лидеров стран AUKUS, заявив, что оно ставит под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия. В свою очередь Япония поддержала планы Австралии заиметь атомный подводный флот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный альянс AUKUS, объединивший Австралию, Великобританию и США, намерен завлечь в свой блок Новую Зеландию, Канаду и Японию.

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