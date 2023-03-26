Как не утонуть, провалившись под лед: советы спасателя

Сотрудник МЧС рассказал, как выбраться из воды, если провалился под лед. Лучший способ сохранить жизнь — не рисковать, и не выходить на весенний лед.

В России ожидается «удивительная весна, удивительное лето и начало осени». Поэтический прогноз от Гидрометцентра на «вегетативный» сезон — так это называется по-научному — конечно, порадовал. За словом «удивительный» скрывается теплая в рамках среднегодовых наблюдений, без отклонения в минус, погода.

Удивительно, что она может быть нормальной, после ежегодных катаклизмов из серии «то засуха, то ливень». Долгосрочный прогноз дается с вероятностью 65-70%, то есть скорее так, чем как-то иначе.

Последние недели центральная часть России и южные регионы шли с двухнедельным опережением графика — то есть в марте было уже тепло как в апреле. Резкое потепление обернулось паводками и массовой гибелью на льду: в полыньи попадали целыми компаниями: рыбаки, туристы, школьники. Самое частое объяснение потерпевших — а мы не знали, что тут нельзя ходить. Понятно, что табличкой на берегу самых безбашенных не остановить, но многие нет-нет, а задумались бы.

Определение опасности или безопасности льда — работа местных властей. И это непростая бюрократическая процедура — замерить лед, составить отчет, собрать комиссию, вынести решение, опубликовать и так далее. Можно ли ускорить процесс и как быть, если уже оказался на тонком льду, расскажет Алексей Полторанин.

Для одних — это дурная забава, для сотрудников МЧС — каждый год головная боль. Такая картина в российских регионах с наступлением весны. Лед не выдерживает ни техники, ни людей.

Леденящие кадры из Омска: мужчина решил выйти на лед, провалился, благо, сумел быстро зацепиться за льдину. Счет идет на секунды. Человек уже долгое время в воде. К пострадавшему по-пластунски приближается спасатель, хватает его и всех вместе благополучно вытягивают на берег.

А на Камчатке пожарный Николай Шаров спас десятилетнюю девочку, которую играла с друзьями на реке. В какой-то момент льдина откололась и вместе с ребенком ее стало уносить от берега.

«Она разговаривала по телефону с мамой. Даже не обратила внимания, что произошло», — рассказал Николай Шаров, сотрудник пожарной охраны ППС № 79 пожарной части № 1.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного пожарной охраны. Николай быстро собрался, приехав на место, не раздумывая, бросился в ледяную воду, проплыл 40 метров. Девочка даже не успела понять, что произошло с ней.

«Я понимал, что если мы оттянем решение, еще десять метров, и начнется глубина. Придется либо брать лодку, либо дополнительные силы вызывать», — рассказал Николай.

Помощь спасателей понадобилась и солистам Ледового театра в Петербурге, которые якобы в подвыпившем состоянии решили отточить мастерство на тонком льду городского канала.

«О происшествии сейчас напоминает вот это пятно в центре реки. Видимо, там и проходила спасательная операция. Лед на реке не окрепший, потемнел, повсюду как видно трещины», — рассказал корреспондент Алексей Полторанин.

Но нередко такие прогулки заканчиваются трагедией. Чаще всего для рыбаков. На берегу небольшого нижегородского села Михайловское не прекращаются поиски утонувших. Пьяная компания из Твери отдыхала на Волге. Один из отдыхающих вывалился из санок мотобуксировщика, двое друзей ринулись его спасать.

На помощь рыбакам одними из первых прибыли друзья Константина. Мужчина рассказывает, как вместе с сотрудниками МЧС его напарники вытаскивали пострадавшего, который около 20 минут провел в холодной воде. Говорят, чудом выжил.

Александр Зуев — спасатель со стажем, не раз ему приходилось вытаскивать людей из холодной воды. Когда лед разошелся под ногами, есть одно правило — не паниковать, сохранять спокойствие и пока одежда человека не промокла и его не потянуло вниз, попытаться выбраться на толстую кромку льда.

«Широко расставить руки на поверхности, где лед и выкарабкиваться, верхнюю часть тела на лед положить, и тем самым можно помогать ногами, для того чтобы вытащило на кромку льда», — рассказал Александр Зуев, начальник аварийно-спасательной службы всероссийского общества спасения на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

А вот если человека затянет под лед сильным течением, выжить нет никаких шансов. Этот эксперимент, который на родине снял пловец из Сербии, проводить он сам никому не рекомендует. Он попытался проплыть подо льдом от одной проруби к другой, но не смог. Вернулся благодаря страховочному тросу.

Прогулки по льду для жителей Центральной полосы сейчас как русская рулетка — повезет, не повезет. Это только с виду поверхность водоема выглядит прочной. Вместе со спасателями замеряем толщину льда. В этом месте — 25 сантиметров, но нужно вычесть наледь, чистый снег, а еще минус процент прочности. Итого: меньше десяти сантиметров.

Сейчас рыбаки и обычные жители пренебрегают всеми правилами безопасности и требованиями местных властей. После измерений льда чиновники издают постановление о запрете выхода на реку. В Ярославской области прогулки по рекам закрыли еще 17 марта, но жители гуляют с детьми вдоль берега, как ни в чем не бывало. 15 марта закрыт выход на лед в Пензенской области, но любители рыбной ловли то ли об этом не слышали, то ли не хотели слышать.

Спасатели сейчас устраивают графики дежурств на водоемах, пытаются образумить людей штрафами. Они немалые — в Петербурге наказание до пяти тысяч рублей. Еще прибегают к профилактическим беседам, но даже после них многие не осознают всю опасность своих действий. В прямом и переносном смысле ходят по тонкому льду.