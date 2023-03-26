«Неприятно»: Жанна Эппле категорично ответила на проигрыш в суде с экс-подругой

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 61

Жанна Эппле категорично ответила на проигрыш в суде с экс-подругой

«Неприятно»: Жанна Эппле категорично ответила на проигрыш в суде с экс-подругой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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История, связанная с крупными финансами, началась больше десяти лет назад.

Суд обязал артистку Жанну Эппле, известную по сериалу «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», выплатить экс-подруге долг в 109 тысяч евро, что в рублях составляет почти девять миллионов. Об этом сообщил один из федеральных телеканалов. Эппле надеется, что ее черная полоса скоро пройдет.

«Неприятно, но все будет хорошо», — сказала звезда журналистам.

Подруга знаменитости Капитолина Полянская до этого рассказывала, что дала Эппле под расписку почти две сотни тысяч евро на покупку жилья и ремонт, к слову, история началась больше десяти лет назад. Сначала селебрити отдавала ей по 30 тысяч рублей ежемесячно, но затем началась пандемия коронавируса.

«Я входила в положение, поэтому эти два года Жанна платила по мере возможности, там несколько платежей в год. Я предложила пойти к нотариусу написать новую расписку на ту сумму, которую она должна», — поясняла Полянская.

Однако Эппле не устроил предложенный бывшей подругой вариант, и она решила вспомнить лихие 90-е, прислав на встречу крепкого мужчину. Затем Полянская обратилась к Фемиде, выиграв судебный процесс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто выманил у Жанны Эппле деньги на квартиру.

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