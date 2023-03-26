Будет гораздо опаснее: Киссинджер объявил о разжигании новой холодной войны

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Рита Миронова
Рита Миронова 40

Экс-госсекретарь США Киссинджер: вторая холодная война будет гораздо опаснее первой

Будет гораздо опаснее: Киссинджер объявил о разжигании новой холодной войны

Фото: www.globallookpress.com / Then Chih Wey

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Бывший госсекретарь США считает, что начало второй холодной войны станет катастрофой для всего мира. Между какими странами может вспыхнуть конфликт?

Вторая холодная война будет гораздо опаснее первой. Такое мнение выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, отвечая на вопрос в интервью испанской газете Mundo. По его мнению, столкновение может произойти между Китаем и США.

Именно эти страны, считает Киссинджер, обладают достаточно сопоставимыми энергетическими ресурсами. Возможная холодная война будет опаснее, потому что во времена первой таких ресурсов не было. При этом, отметил бывший госсекретарь США, Россия никак не будет участвовать в конфликте.

«США и Китай уже являются противниками», — заявил Генри Киссинджер.

Недавно еще один бывший госсекретарь США Майк Помпео говорил, что Америка очень опасается укрепления дружбы Китая и России. Тем временем журналисты авторитетного американского издания The Washington Post призвало США и их союзников ответить на растущий российско-китайский союз. Генри Киссинджер убежден, что в нынешних реалиях Россия может стать форпостом (военным укреплением — Прим. ред.) для Китая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходило бы сейчас на Украине, если бы в США правил Генри Киссинджер.

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