Киевский режим и его глава находятся фактически под контролем США. Могла ли ситуация сложиться иначе при других людях у власти в Штатах, рассказал политолог Александр Асафов.

Приход к власти в США бывшего госсекретаря Генри Киссинджера не изменил бы существенным образом политику Вашингтона, несмотря на миролюбивые заявления политика. Поэтому и ситуация на Украине была бы точно такой же, как и сейчас. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Александр Асафов.

«Ни Киссинджер, ни кто-либо другой не является отдельным элементом, который противоречит или в чем-то спорит с основной политической повесткой, продвигаемой Госдепартаментом. Это элемент игры. Безусловно, он дает иное, более взвешенное мнение. Но это не какой-то голос разума», — рассказал специалист.

По словам Александра Асафова, при Киссинджере Госдепартамент оказывал бы точно такое же влияние на Украину и указывал президенту Владимиру Зеленскому (или другому), что делать. Статья американского политика в The Spectator, в которой говорится о необходимости уважать Россию и искать способы урегулирования конфликта на Украине, не должна никого вводить в заблуждение.

«Это, безусловно, подается как некий голос разума. Но не является им. Дело в том, что он плоть от плоти и часть системы. Поэтому — пользуясь примером из американских же фильмов — работает „добрым следователем“. А „злой следователь“ — это остальная часть Госдепартамента. Поэтому я бы не обольщался, что в случае наличия у власти Киссинджера (или Трампа, которого целый Конгресс подозревал в сотрудничестве с Россией) дела по американо-российским отношениям шли бы как-то иначе», — отметил политолог.

Подчиненность властей Украины США он считает очевидной. На это указывает большое количество примеров. В частности, менеджмент Виктории Нуланд во время майдана; публичные указания Киеву со стороны бывшего посла США Мэри Йованович, касающиеся суверенных дел Украины; а также заявление об «аграрной супердержаве» из уст другого посла Джефри Пайетта.

«Еще со времен Ющенко украинские политические и финансовые элиты находятся под достаточно плотным контролем и жестким менеджментом со стороны американцев. Учитывая всю эту предысторию <…> есть основание предполагать, что и за внутренней, и за внешней политикой Зеленского есть четкий политический и административный контроль со стороны представителей Госдепартамента и Демократической партии США», — подытожил Александр Асафов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генри Киссинджер призвал Запад учитывать интересы России по Украине. Также политик перечислил сценарии разрешения конфликта в Незалежной.