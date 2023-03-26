Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости Москвы от Пекина

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Рита Миронова
Рита Миронова 21

Президент РФ дорожит российско-китайскими отношениями, которым настойчиво пытались помешать другие страны. Почему этот союз так настораживает Запад?

Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости Москвы от Пекина

Фото: © РИА Новости / Сергей Карпухин

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О зависимости России от Китая говорят завистники. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в интервью на одном из федеральных телеканалов.

«Это говорят не скептики, а завистники», — заявил глава российского государства.

Он также отметил зависимость экономики всей Европы от Китая, которая увеличивается гораздо быстрее, чем некую мнимую зависимость РФ. Товарооборот у КНР с европейскими странами растет очень высокими темпами, отметил Путин.

«Так что все наоборот. Пусть они лучше о себе подумают», — резюмировал президент РФ.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию 20 марта по приглашению Владимира Путина. Главы государств провели несколько переговоров, которые очень насторожили Запад. Российско-китайский союз называют угрозой для европейских стран.

Владимир Путин в ответ на возникшую реакцию заявил, что сотрудничество России и КНР прозрачно и не несет никакой опасности для Запада.

«Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которого достигли за последние годы», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США призывают к ответным действиям из-за растущего альянса РФ и КНР.

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