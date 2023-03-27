Заявления Зеленского о дефиците снарядов — не более чем попытка ввести в заблуждение Россию и западных спонсоров.

Жалобы Киева на отсрочку контрнаступления якобы из-за нехватки оружия — это попытка ввести в заблуждение Россию и выбить побольше военной помощи и денег из Запада. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Игорь Никулин.

«Это может быть и для отвода глаз, и попытка воздействовать на западных спонсоров, чтобы они присылали больше. Потому что Украине много никогда не бывает. <…> Украина — это черная дыра, где все пропадает без следа, любые западные инвестиции», — заявил он.

По словам Никулина, контрнаступлению украинской армии если что-то и мешает, то в первую очередь погода. Из-за дождей знаменитый украинский чернозем раскис, и танкам, особенно тяжелым западным «леопардам» и «абрамсам», в таком месиве передвигаться сложно. Поэтому, прогнозирует эксперт, в атаку Вооруженные силы Украины (ВСУ), если и пойдут, то не раньше мая, когда подсохнет почва. А тем временем можно поклянчить очередную подачку у Запада, пожаловавшись на нехватку оружия.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский — Прим. ред.) ведет войну в основном информационную. На это все усилия и направлены: выбить из Запада побольше техники, снаряжения, денег и всего остального. Так уж повелось на Украине», — заключил Никулин.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии 5-tv.ru объяснил, блефует ли Зеленский, говоря о невозможности наступления Украины.