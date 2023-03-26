«Уснул и не проснулся»: подробности смерти 30-летнего чемпиона мира по фристайлу Кротова

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 220

Тренер сборной РФ по фристайлу Понгильский раскрыл подробности смерти Кротова

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Спортсмен скончался совершенно внезапно. Причина смерти молодого чемпиона до сих пор остается загадкой.

Старший тренер соборной РФ по фристайлу в дисциплине «акробатика» Александр Понгильский раскрыл подробности смерти 30-летнего чемпиона мира по фристайлу Павла Кротова. Подробной информацией он поделился эксклюзивно с сайтом 5-tv.ru.

«Он в Ярославле был в своей квартире», — сообщил Понгильский.

Тренер уточнил, что Кротов лег спать ночью, а утром не проснулся. Однако пока Понгильский воздержался от рассказов о спортсмене. Он отметил, что сперва надо похоронить чемпиона, а потом уже делиться воспоминаниями о нем.

«Все узнаем в понедельник, потом будем говорить», — рассказал тренер о предстоящем 27 марта вскрытии.

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области также дал комментарий 5-tv.ru.

«В понедельник будет вскрытие, после дадут официальный комментарии. В последнее время он проживал не в Ярославле, поэтому где он умер мы пока не знаем», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно о смерти чемпиона мира по фристайлу Павла Кротова.

+6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:21
«Мне вас жаль»: блогера Гоар Аветисян пристыдили после операции по уменьшению груди
17:12
Путин назвал главную причину своей поездки в Мариуполь
17:03
ВСУ приступили к возведению укреплений по реке Ингулец под Снигиревкой
16:55
Камеры наблюдения зафиксировали момент сильнейшего взрыва в Тульской области
16:47
Киевлян предупредили об ухудшении состояния воздуха
16:29
«Уснул и не проснулся»: подробности смерти 30-летнего чемпиона мира по фристайлу Кротова

Сейчас читают

Неизвестные обстреляли машину певицы Наталии Власовой
«Пробивают любую броню»: чем Россия может ответить на снаряды с обедненным ураном
«Поставили задачу»: кто заставляет Зеленского идти на переговоры с Си Цзиньпином
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео