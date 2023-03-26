В Британии назвали ежесуточное число потерь в рядах ВСУ в боях за Артемовск

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 615

The Sunday Times: ВСУ теряют до 200 бойцов в сутки в ходе боев за Артемовск

В Британии назвали ежесуточное число потерь в рядах ВСУ в боях за Артемовск

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Западные эксперты считают, что такие значительные потери окажут серьезное влияние на ход конфликта.

В боях за Артемовск боевики ВСУ теряют от 100 до 200 военнослужащих. Об этом пишет британская газета The Sunday Times.

Авторы публикации считают, что такие значительные потери могут подтолкнуть Киев оставить Артемовск и отступить. Западные аналитики полагают, что ВСУ будут выбирать из двух вариантов — либо удерживать город, жертвуя всем, что у них есть, либо отступать в Славянск и Краматорск с целью дальнейшего сдерживания наступления российской армии.

СМИ подчеркивают, что в этих городах уже есть подготовленные и укрепленные позиции для обороны.

Прежде стало известно, что российские силы полностью контролируют цех Артемовского завода по обработке металлов, который в декабре 2022 года еще посещал президент Украины Владимир Зеленский.

Также экс-офицер разведки Морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что если военные силы Украины потеряют Артемовск, то это приблизит конец украинской армии и самого Зеленского.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от тирании и преследования киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР поддержать регионы и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленскому задали неудобный вопрос о потерях ВСУ.

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