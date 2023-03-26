Целый подземный город: как выглядит укрепление «вагнеровцев» в Артемовске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 075

Военкор «Известий» показал подземные укрепления ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Фото, видео: © РИА Новости / Цифра; 5-tv.ru

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Подземные сооружения бывшего винзавода поражают масштабом и уровнем оснащения.

Укрепление бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске находится под землей, на глубине около 100 метров, и представляет собой целый подземный город. Побывать в нем удалось корреспонденту «Известий» Сергею Прудникову.

В царские времена в подземных выработках добывали доломиты, гипс и песчаники, а позднее разместилось производство известного завода-изготовителя шампанских вин. Здесь до сих пор стоят стеллажи с пустыми зелеными бутылками, которые бойцы «Вагнера» используют как мишени в своем подземном тире.

Сохранилась кое-где и готовая продукция, однако она под строгим запретом — в рядах группы действует «сухой закон». Да бойцам сейчас и не до горячительных напитков, каждый день у них — тяжелая работа.

Подземные сооружения поражают масштабом: вырубленные в песчанике помещения и переходы настолько просторные, что военные передвигаются по ним на автомобилях, квадроциклах и электрокарах. Коридоры шахт и штолен насчитывают десятки километров, заблудиться в них проще простого.

По уровню оснащения подземные цеха винзавода напоминают бомбоубежище или военный объект, где есть все необходимое для комфортного размещения. Бойцы «Вагнера» обустроили на территории казармы, кухни, штаб, госпиталь и даже тир для стрельбищ.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит изнутри бомбоубежище на территории завода «Азот» в Северодонецке, где украинские боевики держали в заложниках мирных жителей.

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