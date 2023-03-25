В Екатеринбурге мать убила своих детей, но не справилась с утратой

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 90

В Екатеринбурге нашли тело женщины, которая убила своих малолетних детей

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте трагедии проходит серьезная работа — опрашиваются свидетели.

В Екатеринбурге случилось страшное происшествие: мать убила своих малолетних детей, а после сама совершила самоубийство, но в соседнем доме. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Тело женщины обнаружили у многоэтажного дома на Технической улице. Однако проживала женщина совсем не там, а неподалеку в частном доме, где и обнаружили тела детей пяти и восьми лет. Супруг погибшей был в этот момент на работе — на железнодорожной станции.

По словам соседей, женщина казалась вполне нормальной на вид. Что с ней произошло в этот день — никто не знает. Также остается загадкой, зачем она пошла именно в эту многоэтажку — до нее было около 20 минут пешком.

«Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели. Тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти», — заявили в СК.

На данный момент возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мертвого младенца нашли в чемодане после нескольких месяцев мучений голодовкой.

+10° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Россию ждет мощная трансформация: что предвещает переход Плутона в Водоле...

Последние новости

23:05
Необходимо и достаточно: что произошло в России и вокруг нее к вечеру 25 марта
22:56
Екатерина Климова в дерзком мини собрала на себе все взгляды гостей кинопремии
22:49
Происходящее в зоне СВО. Главное к вечеру 25 марта
22:26
Беспилотник снял уничтожение российскими артиллеристами гаубицы М777 у Спорного
22:14
В Екатеринбурге мать убила своих детей, но не справилась с утратой
22:00
«Потихоньку разбираем»: как бойцы бригады «Кальмиус» подавляют огневые точки ВСУ

Сейчас читают

«За дверь ему закинуть»: как российские военные «шугают» ВСУ при помощи дрона
«Они оступились»: Курбан Омаров пожалел Лерчек и Митрошину
Врач призвал спасти печень Костомарова: «Ситуация очень тяжелая»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео