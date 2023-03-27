Смерть двух маленьких детей в Екатеринбурге взята на контроль в Следкоме
Председатель СК РФ взял на контроль расследование смерти двух детей в Екатеринбурге
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
О ходе расследования гибели двух детей и их матери будет докладываться лично главе ведомства.
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования смерти двоих детей в Екатеринбурге, стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
Также Бастрыкин поручил и.о главы Следкома по региону Анатолию Надбитову доложить о ходе дела и выясненных обстоятельствах трагедии.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что о смерти детей стало известно вечером 25 марта.
Предположительно, убийство могла совершить мать детей, имевшая психические отклонения, и позднее сама расставшаяся с жизнью. Глава семейства во время трагедии был на работе.
Ранее 5-tv.ru писал, что соседи семьи были в шоке от случившегося и рассказывали, что в поведении женщины ничего не предвещало беды.
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