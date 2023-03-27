Смерть двух маленьких детей в Екатеринбурге взята на контроль в Следкоме

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Иван Обухов
Иван Обухов 59

Председатель СК РФ взял на контроль расследование смерти двух детей в Екатеринбурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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О ходе расследования гибели двух детей и их матери будет докладываться лично главе ведомства.

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования смерти двоих детей в Екатеринбурге, стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.

Также Бастрыкин поручил и.о главы Следкома по региону Анатолию Надбитову доложить о ходе дела и выясненных обстоятельствах трагедии.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что о смерти детей стало известно вечером 25 марта.

Предположительно, убийство могла совершить мать детей, имевшая психические отклонения, и позднее сама расставшаяся с жизнью. Глава семейства во время трагедии был на работе. 

Ранее 5-tv.ru писал, что соседи семьи были в шоке от случившегося и рассказывали, что в поведении женщины ничего не предвещало беды.

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