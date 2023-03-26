«Не могла совладать с собой»: Марина Неелова раскрыла тайну общения с Фаиной Раневской

К любой ситуации знаменитая артистка относилась с юмором, даже к самой нелепой.

Советская и российская актриса Марина Неелова поделилась воспоминаниями об общении с великой Фаиной Раневской. В эфире программы для федерального канала она рассказала о неудобной сцене, которая разыгралась однажды между ними.

Как-то раз Неелова со знакомым журналистом договорилась о встрече с Раневской в стенах ее квартиры. Гости опоздали, а девушке стало так стыдно, что она «упала на колени» перед звездой сцены и начала извиняться.

«Я в тот момент понимала, что делаю какую-то позорную и нелепую глупость, но не могла совладать с собой», — призналась Неелова.

По ее словам, Раневская подняла ее с пола, а ситуацию превратила лишь в забавную историю. Позже Фаина Георгиевна и вовсе попросила Неелову привезти ей ее фото: снимки актриса размещала на стене на память о значимых для нее лицах. Однако та посчитала, что ее портрет будет кстати лишь среди фотокарточек с любимыми питомцами Раневской.

«Я говорю: «А можно меня рядом с собачками разместить?». А она с улыбкой отвечает: «С удовольствием!“», — вспомнила звезда «Осеннего марафона»

Неелова также отметила, что Раневская представляла собой «целую планету», после общения с ней приходило ощущение полного насыщения свежим воздухом. Артистка будто заставляла посмотреть на жизнь своими глазами, начать переоценивать и переосмысливать проблемы, придавать им позитивного взгляда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лина Арифулина назвала особый секрет Раневской.