«Не могла совладать с собой»: Марина Неелова раскрыла тайну общения с Фаиной Раневской

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 63

Марина Неелова поделилась воспоминаниями об общении с Фаиной Раневской

«Не могла совладать с собой»: Марина Неелова раскрыла тайну общения с Фаиной Раневской

Фото: Кадр из к/ф «Золушка», реж. Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, 1947 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

К любой ситуации знаменитая артистка относилась с юмором, даже к самой нелепой.

Советская и российская актриса Марина Неелова поделилась воспоминаниями об общении с великой Фаиной Раневской. В эфире программы для федерального канала она рассказала о неудобной сцене, которая разыгралась однажды между ними.

Как-то раз Неелова со знакомым журналистом договорилась о встрече с Раневской в стенах ее квартиры. Гости опоздали, а девушке стало так стыдно, что она «упала на колени» перед звездой сцены и начала извиняться.

«Я в тот момент понимала, что делаю какую-то позорную и нелепую глупость, но не могла совладать с собой», — призналась Неелова.

По ее словам, Раневская подняла ее с пола, а ситуацию превратила лишь в забавную историю. Позже Фаина Георгиевна и вовсе попросила Неелову привезти ей ее фото: снимки актриса размещала на стене на память о значимых для нее лицах. Однако та посчитала, что ее портрет будет кстати лишь среди фотокарточек с любимыми питомцами Раневской.

«Я говорю: «А можно меня рядом с собачками разместить?». А она с улыбкой отвечает: «С удовольствием!“», — вспомнила звезда «Осеннего марафона»

Неелова также отметила, что Раневская представляла собой «целую планету», после общения с ней приходило ощущение полного насыщения свежим воздухом. Артистка будто заставляла посмотреть на жизнь своими глазами, начать переоценивать и переосмысливать проблемы, придавать им позитивного взгляда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лина Арифулина назвала особый секрет Раневской.

+7° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2...

Последние новости

21:58
Скандалов не было: соседи высказались о семье, в которой мать предположительно убила двух сыновей
21:39
Автор мюзикла «Кошки» написал гимн для коронации Карла III
21:17
Бессонница, несварение, диарея: что категорически нельзя есть перед сном
21:09
«Говорил тихим голосом»: Сафронов навестил тяжелобольного Зайцева
20:58
«Не могла совладать с собой»: Марина Неелова раскрыла тайну общения с Фаиной Раневской
20:44
ТОП-6 фраз, которые выдают возраст женщины

Сейчас читают

«Копируют вермахт»: ВСУ на реке Ингулец ждет такой же разгром, как армию Гитлера?
Целый подземный город: как выглядит укрепление «вагнеровцев» в Артемовске
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев
Как многодетная семья может получить деньги от государства?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео