«Она это умела»: Лина Арифулина назвала особый секрет Раневской

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 15

Лина Арифулина назвала честность главным достоинством актрисы Фаины Раневской

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитая артистка не боялась говорить свои мысли прямо. Но чем это могло обернуться для нее?

Великая советская актриса Фаина Раневская обладала редким качеством, которое как прославило, так и помешало ей. Это удивительная искренность и способность откровенно указывать на истину жизни. Такое мнение выразила актриса и режиссер Лина Арифулина в беседе с 5-tv.ru.

«Она умела открывать всем правду, открывать реальность. Это было ее достоинством, потому что помогло многим посмотреть на все по-другому. Но с другой стороны — это было и ее несчастьем, потому что эта правда, которая ей помешала во многих вещах», — сказала она на презентации многосерийного байопика «Раневская».

В том числе Арифулина отметила, что раньше время сильно отличалось от привычной современности. Сейчас много молодых артистов и медийных личностей, которые не боятся высказывать свое мнение. Однако в прошлом веке за подобную смелость могли сильно осудить, неуместная критика несла разрушительные последствия. Несмотря на это, Раневская не испугалась публичного порицания.

«Надо учитывать время. В то время это было, ну, скажем так, очень революционно. Это было по-особенному. Сейчас, если посмотреть, то очень много людей, которые реально приверженцы, „топят“ за это. А она там была одна из тысячи, которая говорила всем абсолютную правду, невзирая ни на что», — сказала актриса.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение актера Ивана Кокорина о силе и таланте Фаины Раневской. По его мнению, ее достоинству нужно учиться.

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