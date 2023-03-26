Летевший в Москву Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия

Самолет, совершавший перелет из Нижнего Новгорода в Москву, подал сигнал бедствия. Как сообщает ТАСС, речь идет о пассажирском лайнере Sukhoi Superjet.

После инцидента пилот принял решение вернуться в аэропорт, из которого вылетел. Детали случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский Boeing 737, летящий в Москву, подал сигнал тревоги.