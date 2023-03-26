Летевший в Москву Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 711

Рейс вылетел из Нижнего Новгорода. Детали случившегося уточняются.

Летевший в Москву Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Самолет, совершавший перелет из Нижнего Новгорода в Москву, подал сигнал бедствия. Как сообщает ТАСС, речь идет о пассажирском лайнере Sukhoi Superjet.

После инцидента пилот принял решение вернуться в аэропорт, из которого вылетел. Детали случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский Boeing 737, летящий в Москву, подал сигнал тревоги.

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