Убийца планет: ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, обращенную к Земле

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25

Ученые обнаружили обращенную к Земле сверхмассивную черную дыру

Убийца планет: ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, обращенную к Земле

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Читайте нас в: Дзен Новости

Астрономы сообщили о проблеме галактического масштаба. Чего еще стоило ожидать в 2023 году?

Ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая развернута к Солнечной системе. Галактика PBC J2333.9-2343 неожиданно повернулась, направив свой центр в сторону Земли. О проблеме вселенского масштаба сообщило издание New York Post со ссылкой на Королевское астрономическое общество.

Изначально галактика PBC J2333.9-2343 квалифицировалась учеными как радиогалактика, то есть обладающая наиболее сильным радиоизлучением. Она была расположена на расстоянии около 657 миллионов световых лет и демонстрировала «своеобразные свойства».

«Тот факт, что мы видим, что ядро больше не питает доли, означает, что они очень старые. Они являются реликтами прошлой активности, тогда как структуры, расположенные ближе к ядру, представляют собой более молодые и активные джеты», — прокомментировали в центре астрономических исследований.

Ученые осознали, что космические тела повернулись на 90 градусов, направив свой центр к Земле. Сама галактика, к слову, почти в 40 раз больше Млечного пути. Пока ученые не дают точных прогнозов ее дальнейшего направления или влияния на Солнечную систему, и не могут установить, что именно повлияло на ее движение. Один из вариантов, который предложили в Королевском астрономическом обществе — PBC J2333.9-2343 могла столкнуться с другой галактикой и неожиданно изменить траекторию.

Сверхмассивная черная дыра — не единственная космическая угроза для населения Земли. В материале также отмечается, что научные работники обнаружили три астероида неподалеку от планеты. Два из них размером 1 километр в поперечнике. В астрологии такие тела называют «убийцами планет». Они расположены во внутренней Солнечной системе и могут представлять серьезную опасность для нашей Земли.

Ранее 5-tv.ru писал, что астрономы поймали странный радиосигнал из далекой галактики.

+7° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2...

Последние новости

20:18
«Что она бухает?» — уронившую микрофон Ольгу Бузову снова заподозрили в пьянстве
20:06
Убийца планет: ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, обращенную к Земле
19:53
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2 апреля
19:41
Фомин о блогерах-инфоцыганах: они молодцы
19:25
Ставили в неудобное положение: Александр Киреев о «Фабрике звезд»
19:18
«Копируют вермахт»: ВСУ на реке Ингулец ждет такой же разгром, как армию Гитлера?

Сейчас читают

«Копируют вермахт»: ВСУ на реке Ингулец ждет такой же разгром, как армию Гитлера?
Целый подземный город: как выглядит укрепление «вагнеровцев» в Артемовске
Камеры наблюдения зафиксировали момент сильнейшего взрыва в Тульской области
Как многодетная семья может получить деньги от государства?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео