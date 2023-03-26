Бессонница, несварение, диарея: что категорически нельзя есть перед сном

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 129

Сибкрай.ru: жирная сметана перед сном вызывает диарею и несварение желудка

Бессонница, несварение, диарея: что категорически нельзя есть перед сном

Фото: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler

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Многие из нас любят плотно поесть перед тем, как лечь на боковую. Чем это грозит?

Рацион питания — серьезный аспект нашей жизни. Важно не только что мы едим, но и когда. От этого напрямую зависит наше самочувствие и состояние здоровья. Например, перед сном стоит избегать тяжелой пищи, на переваривание которой требуется много энергии. Лучше кушать легкоусвояемые продукты, чтобы не столкнуться с болями следующим утром. Издание Сибкрай.ru подготовило список еды, что может быть вредна для ужина.

Красное мясо

Известно, что этот продукт насыщен белком и железом, поэтому подобное блюдо рекомендовано съесть за обедом. Однако вечером мясо будет долго перевариваться. Во время сна метаболизм сильно замедляется, поэтому переварить целый стейк или жареное мясо станет труднейшей задачей для пищеварения.

Алкоголь

Большое количество спиртного влияет на качество сна и создает проблемы с засыпанием. При этом есть риски сильного отравления и тошноты. Однако это не самое страшное, что происходит при «нетрезвом» сне. Алкоголь расслабляет клапаны, соединяющие пищевод с желудком. В связи с этим еда может отойти, когда человек в лежачем положении. На утро возникнет ощущение жжения и изжоги.

Сладости

Не стоит злоупотреблять простыми углеводами на ужин. В основном речь идет о шоколаде и любых лакомствах с его добавлением. Известно, что в шоколадных конфетах, тортах и пирожных содержится кофеин и теобромин. Эти компоненты долго не позволят уснуть, поэтому бессонница гарантирована.

Молочные продукты

Сметана и калорийные сыры — очень не рекомендуется есть на ночь. Например, фета и моцарелла на ужин потом неприятно отложатся в виде жиров, а свисающий животик мало кого радует своим видом. А что касается сметаны, то жирный продукт и вовсе может вызвать несварение желудка и диарею.

Орехи

Ни для кого не секрет, что грецкие орехи, арахис и кешью — это богатый источник насыщенных жирных кислот. Подобные компоненты серьезно затруднят работу пищеварения. Раз уж так хочется похрустеть орешками вечерком, то выбирайте фисташки и миндаль.

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