«Влюблена»: Климова рассекретила новый роман и рассказала о взаимоотношениях

Актриса хоть сейчас и не одинока, но рассказ о возлюбленном был не столь радостным. Ведь в отношениях у нее не все гладко.

Актриса Екатерина Климова спустя три года после развода вновь счастлива в личной жизни. Она рассекретила новый роман. Называть имя возлюбленного она не стала, объяснив это тем, что сейчас в паре сложный период.

«Сейчас не лучший период в наших отношениях. Не знаю, насколько это окончательно. Я женщина порывистая. Наверное, моя профессия, гастроли и поездки несовместимы с домашним очагом», — призналась Климова на Youtube-канале Надежды Стрелец.

Вместе с тем знаменитость с осторожностью относится к мужчине. Хоть она и призналась, что в отношениях, но параллельно заявила — раз кольцо на пальце не блестит, значит, женщина свободна.

«Как говорят, кольца нет, значит, свободна», — добавила Климова.

С осторожностью относиться к мужчинам ее заставил опыт прошлых отношений. Замужем она была трижды. Первым супругом стал ювелир Илья Хорошилов. В браке родилась дочка Елизавета. Вторым избранником стал актер Игорь Петренко. От него родила сыновей Матвея и Корнея. Младшую дочку Беллу знаменитость родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась три года назад.

«Я просто больно падаю об асфальт мордой. Нужно думать о каких-то других вещах, а не о том, что всегда ты будешь в любви. Мозгами я понимаю, если бы в молодости я была где-то мудрее, может быть, все было иначе. Но это была бы не я», — заключила актриса.

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