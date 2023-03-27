Франция обратилась к России по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии

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Иван Обухов
Иван Обухов 66

МИД Франции раскритиковал планы размещения в Белоруссии российского ядерного оружия

Франция обратилась к России по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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МИД Франции призвал Россию изменить свое решение касательно размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия.

Представители французского внешнеполитического ведомства подвергли критике возможность размещения на территории Белоруссии российского ядерного оружия. Французский МИД призвал российские власти изменить свое решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.

«Франция придает большое значение соблюдению заявления о недопустимости ядерной войны и гонки вооружений от 3 января 2022 года, одобренного как Владимиром Путиным, так и всеми главами государств и правительств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН», — сообщается в распространенном заявлении.

25 марта российский лидер Владимир Путин анонсировал размещение на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

Президент России пояснил, что Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а делает ровно то же, что делали США в Европе.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог раскрыл подлинные мотивы участия Китая в разрешении кризиса на Украине.

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