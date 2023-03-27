Врач назвал три привычки, которые незаметно разрушают почки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 290

Нефролог Гердий: неправильное питание и частое употребление лекарств разрушают почки

Врач назвал три привычки, которые незаметно разрушают почки

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Даже при потере 90% функций почек человек может не почувствовать дискомфорта. Распознать это поможет тщательное обследование. Но лучше до такого не доводить.

Врач-нефролог Валерия Гердий в беседе с сайтом «Доктор Питер» предупредила о трех привычках, которые могут разрушать почки. Орган парный, на него возложено немало функций. Но порой большинство забывают о несложных правилах, а потом начинают бегать по врачам с просьбой помочь им восстановить здоровье.

Чтобы почки как можно дольше правильно функционировали, нельзя переохлаждаться. Холод делает орган уязвимым, он может уже не с привычной силой справляться со своими функциями. Именно поэтому нефролог еще раз напомнила — если человек почувствовал недомогание, простуду, лучше всего остаться дома и начать лечение. Переносить болезнь на ногах — опасно.

Чтобы органы, в особенности почки, правильно функционировали, необходимо правильное питание. В рационе должно быть больше фруктов и овощей, по возможности исключить фастфуд, жареную и консервированную пищу, алкогольные напитки.

Третьей вредной для почек привычкой является часто употребление лекарств. Надо помнить, в желании избавиться от боли или снизить артериальное давление, таблетки дополнительно нагружают печень и почки. Поэтому для сохранения органа важно перестать бесконтрольно глотать лекарства.

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