«Невозможно жить»: Климова раскрыла подробности тяжелого развода с Петренко

Супруги расстались после десяти лет брака. Почему им не удалось сохранить теплые отношения?

Актриса Екатерина Климова была замужем трижды. Самым долгим был брак с актером Игорем Петренко — супруги прожили вместе десять лет. В интервью Надежде Стрелец Климова рассказала, что развод был очень болезненным, и сохранить дружеские отношения с бывшим мужем у нее не получилось.

«Я думала, что жить просто невозможно без того, что у нас было. Но оказалось, что все возможно. Человек вообще может все пережить», — призналась Климова.

Она подчеркнула, что Петренко стал для нее хорошим учителем. А спустя время из ее памяти ушло много негативных воспоминаний. Однако с бывшим мужем они давно не те люди, между которыми когда-то была любовь.

В прошлом году Петренко погасил огромный долг по алиментам. Добиться этого удалось лишь через суд — актер выплатил шесть миллионов рублей и попросил пересмотреть сумму алиментов, так как в новом браке у него родились три дочери.

У Климовой, по ее словам, сейчас есть мужчина. Раскрывать его имя актриса не торопится и признается, что их отношения переживают не лучшие времена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Климова рассказала о новом романе.