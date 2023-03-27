«Невозможно жить»: Климова раскрыла подробности тяжелого развода с Петренко
Актриса Екатерина Климова рассказала, что тяжело переживала развод с Игорем Петренко
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Супруги расстались после десяти лет брака. Почему им не удалось сохранить теплые отношения?
Актриса Екатерина Климова была замужем трижды. Самым долгим был брак с актером Игорем Петренко — супруги прожили вместе десять лет. В интервью Надежде Стрелец Климова рассказала, что развод был очень болезненным, и сохранить дружеские отношения с бывшим мужем у нее не получилось.
«Я думала, что жить просто невозможно без того, что у нас было. Но оказалось, что все возможно. Человек вообще может все пережить», — призналась Климова.
Она подчеркнула, что Петренко стал для нее хорошим учителем. А спустя время из ее памяти ушло много негативных воспоминаний. Однако с бывшим мужем они давно не те люди, между которыми когда-то была любовь.
В прошлом году Петренко погасил огромный долг по алиментам. Добиться этого удалось лишь через суд — актер выплатил шесть миллионов рублей и попросил пересмотреть сумму алиментов, так как в новом браке у него родились три дочери.
У Климовой, по ее словам, сейчас есть мужчина. Раскрывать его имя актриса не торопится и признается, что их отношения переживают не лучшие времена.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Климова рассказала о новом романе.
Читайте также
93%
0.14 82.39
-0.76
Нашли ошибку?