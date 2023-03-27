В «пьяное» ДТП в Екатеринбурге попала машина скорой помощи, спешившая на вызов

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У виновника аварии в салоне автомобиля обнаружили несколько бутылок со спиртным.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Медики спешили на вызов, а в итоге сами оказались в больнице. Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Екатеринбурге. Мужчина не справился с управлением, выскочил на своей иномарке на встречку, где сначала задел еще одну легковушку, а после протаранил машину скорой помощи.

В результате пострадали врач и фельдшер, у них переломы и многочисленные ушибы. Но даже в таком состоянии они оказали первую помощь виновнику аварии и его супруге, которая ехала на пассажирском сидении. Они также получили тяжелые травмы. Всех четверых доставили в больницу.

При осмотре легковушки инспекторы нашли в салоне несколько бутылок с алкоголем.

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