Запрет на карт-бланш: россиян хотят оградить от платных подписок

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Российские банки могут обязать блокировать списания онлайн-сервисов

Запрет на карт-бланш: россиян хотят оградить от платных подписок

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Часто пользователи не обращают внимание на то, что сервис устанавливает автопродление с привязкой банковской карты. Как с такой свободой получения прибыли предлагают бороться общественники?

Общественники потребовали обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы по желанию клиентов. Как выяснили «Известия», такая просьба уже направлена в Центробанк.

Речь идет о платном контенте, когда деньги снимают за доступ к услуге или приложению. Проблема, по мнению авторов инициативы, приобрела массовый характер. Сервисы нередко подключают платеж с автопродлением. По сути получая карт-бланш на все будущие списания. Причем порой это происходит незаметно для пользователя. Люди подписываются на контент, случайно нажав на ссылку или кнопку на экране гаджета.

Но даже если и в курсе, так просто отписаться не получается. Обычно банки предлагают перевыпустить карту, с которой средства уже не спишут.

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