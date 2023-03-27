«Прививка для следующих поколений»: Денис Пушилин о новых реалиях и воспитании сильного духа

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 603

Денис Пушилин: в России зарождается новое современное слово

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас Донбасс привносит очень многое в плеяду военных песен.

Когда в 2014 году жители России встали перед определенным выбором, то многие военные песни дали всем правильный ориентир. Об этом ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во время пресс-конференции международного конкурса авторов русской песни «АвторА!».

По его словам, военные композиции вдохновляли россиян и не позволяли даже думать о каком-то другом развитии событий, нежели занять жесткую позицию правды и справедливости.

«Сейчас Донбасс привносит в эту плеяду военных песен, конечно же, очень многое в современных реалиях. Это будет более наверное проникновенно и даст определенную прививку следующим поколениям, ровно, как и предыдущие поколения это сделали для нас. Поэтому здесь все очевидно», — заявил Пушилин.

Он также добавил, что новое современное слово зарождается именно сейчас.

Международный конкурс авторов русской песни «Автора!» — уникальный проект, который дает возможность молодым композиторам и поэтам показать свой талант миру, обрести славу и перенести мечты в реальные песни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Игорь Матвиенко открыл первый в России конкурс для авторов песен.

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:11
Воды хлынула в дома: как развивается ситуация с паводками в регионах России
16:05
«Компания соратников»: сенатор Вайнберг рассказал про крепкую дружбу с Машковым
16:02
Путин велел упростить использование Fan ID для некоторых россиян
15:56
Патрушев заявил об уникальном оружии РФ, способном уничтожить любого противника
15:54
На пороге революционного открытия: ученые нашли лекарство от болезни Альцгеймера
15:41
«Легче утопить в крови»: Захарова изобличила ложную заботу Запада о детях Украины

Сейчас читают

В США рассекретили кадры планируемых ядерных ударов по территории СССР: мечтают повторить в РФ?
«Ответный характер»: почему Россия решила разместить ядерное оружие в Белоруссии
«Чтобы жила моя Россия» — SHAMAN о новом туре, костюмах, семье и судьбе
"Уеду из Москвы": Ручка из "Блестящих" отменила пышные торжества по случаю дня рождения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео