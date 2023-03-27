На пороге революционного открытия: ученые нашли лекарство от болезни Альцгеймера

Исследователям на протяжении 100 лет не удавалось найти лекарство. Что разработали российские ученые?

Российские ученые на пороге революционного открытия. В лабораториях синтезировали молекулы вещества, которое может стать лекарством от болезни Альцгеймера. Мировая наука бьется над решением этой проблемы вот уже больше 100 лет. Однако все существующие препараты способны обеспечить лишь слабое симптоматическое лечение, при этом обладают массой противопоказаний и серьезных побочных эффектов. Корреспондент «Известий» Елена Хмура узнала подробности.

На этой фотографии Маргарита Терентьева незадолго до того, как заболела. Активная и жизнерадостная женщина буквально за пару лет стала другим человеком. Ухудшилась память, испортился характер. И виной всему неизлечимая болезнь Альцгеймера.

«Это галлюцинации, это бреды, это вскакивания. Это рвать на себе все. Вот так вот теребить что-то, то есть психозы», — рассказала дочь Маргариты Ирина Антонова.

Каждый год с таким диагнозом плюс десять миллионов человек. И лекарство до сих пор не придумали. Максимум что могут сделать врачи — это облегчить симптомы, а их множество. Такой человек может забыть собственное имя, уйти на прогулку и потеряться, разучиться пользоваться ложкой, читать и говорить.

«Такой человек резко начинает забывать какие-то, казалось бы, рутинные ежедневные обязанности, начинает дезориентироваться в пространстве», — добавил врач-невролог Павел Хорошев.

Но, возможно, уже скоро это перестанет быть приговором. Новый препарат от болезни Альцгеймера разрабатывают российские ученые. В лабораториях Института органического синтеза в Екатеринбурге создали новые молекулы для будущего лекарства. В основе — салициловая кислота и вещество под названием такрин. Долгое время в мире оно считалось самым эффективным для борьбы с симптомами болезни Альцгеймера, но потом его запретили — оно плохо влияло на печень. Так вот российские химики решили модифицировать такрин.

«Мы хотим, чтобы наши препараты обладали не только симптоматическим эффектом, но чтобы они тормозили процесс дегенерации, чтобы они лечили. В результате самое главное, что он сможет и говорить, и думать, и дольше оставаться человеком», — рассказала заведующая лабораторией молекулярной токсикологии Института исследования физиологически активных веществ РАН Галина Махаева.

Это не означает, что лекарство уже готово. Синтезированные молекулы, а их могут быть десятки и даже сотни, сначала нужно проверить на работоспособность. Такие исследования идут в Черноголовке. Первые результаты обнадеживают.

«Сегодня мы провели эксперименты по исследованию антиоксидантной активности новых соединений, и анализ результатов показал их хорошую активность», — поделилась старший научный сотрудник лаборатории молекулярной токсикологии Института исследования физиологически активных веществ РАН Надежда Ковалева.

Сложность в том, что лекарство будущего должно воздействовать сразу на такие разные функции, как речь, память, координация движений.

«Сейчас идет подготовка к очередному эксперименту. В планшете находится фермент холинэстеразы, который отвечает за передачу нервных импульсов в организме. Сюда добавляют исследуемое вещество, а затем в приборе определяется его влияние на активность фермента», — рассказала о своих наблюдениях корреспондент Елена Хмура.

Врачи говорят, что болезнь Альцгеймера, которая раньше была проблемой пожилых людей, стремительно молодеет. Среди пациентов есть уже и 40-летние.

«Если будет лекарство, которое замедлит гибель клеток, замедлит течение болезни, то мы можем сохранить активность пациента и самообслуживание, самое главное», — отметила заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России Элен Мхитарян.

Результатами работы российские ученые готовы поделиться и с зарубежными коллегами. Чтобы лекарство, которое так ждут пациенты, было как можно скорее доступно во всем мире.