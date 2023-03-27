Зеленскому запретили брать шоколадку у британского ведущего из-за страха отравления

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 105

Знаменитый журналист Эдвард Майкл Гриллс был шокирован таким поведением. Что произошло на самом деле?

Зеленскому запретили брать шоколадку у британского ведущего из-за страха отравления

Фото: www.globallookpress.com / Maksym Polishchuk

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За здоровье президента Украины Владимира Зеленского очень сильно беспокоится его команда. Во время встречи с известным телеведущим Эдвардом Майклом Гриллсом бедному политику запретили взять из его рук обычную шоколадку. Об этом сообщает издание The Mirror.

Оказалось, что люди из окружения Зеленского жутко перепугались, что его могут отравить.

Известно, что легендарный эксперт по выживанию в диких условиях Гриллс сейчас находится на Украине, где снимает свой новый документальный фильм. Во время встречи с Зеленским, он радушно предложил тому кусочек шоколадки.

«Команда по безопасности президента была недовольна. Они отказали в предложении на случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского», — говорится в сообщении.

Позже сам британец заявил, что он относится с понимаем к такому инциденту и не обижается на президента.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как политолог предрек громкое убийство Зеленского весной. Многие считают, что гибель руководства украинского МВД при крушении вертолета, внезапная отставка Арестовича, слухи об уходе запреда офиса главы страны Тимошенко и другие события не случайны. Вероятно, к ним приложил руку и сам Зеленский, чтобы ликвидировать конкурентов, претендующих на пост президента.

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