В тайне ото всех? Петров спровоцировал слухи о свадьбе с Милославской

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Петров спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Милославской

В тайне ото всех? Петров спровоцировал слухи о свадьбе с Милославской

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Актер решил вновь отмолчаться, а вот его избранница оказалась более сговорчивой.

Актер Александр Петров всколыхнул поклонников недавним выходом в свет. На красной дорожке премии Художественного театра МХТ им. Чехова в области искусств он появился в компании возлюбленной Стаси Милославской и с кольцом на безымянном пальце правой руки. Тем самым спровоцировал слухи о тайной свадьбе.

Актеры встречаются с 2019 года. Первые предположения о звездном романе зазвучали в прессе после их совместной работы в ленте «Стрельцов». Но если на пальце у Петрова красовалось кольцо, то у Милославской обручального кольца не было. Сам актер комментировать украшение не стал, поэтому журналисты решили обратиться к его избраннице. Милославская оказалась более открыта к диалогу.

«Мне ничего не предлагали. Может, кому-то другому?» — процитировало слова Милославской издание 7Дней.ru.

Что на самом деле происходит в паре, узнать так и не удалось. Возможно, кольцо на пальце Петрова — это лишь реквизит, который он забыл снять после съемок. А после поспешил на мероприятие. Если так, то фанаты продолжают ожидать свадьбы пары.

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