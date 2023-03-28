Два этажа дома в Донецке превратились в груду обломков после обстрела ВСУ

Донецк вновь под ударами украинской артиллерии. Город атаковали из реактивных систем залпового огня. Били по жилым кварталам. Первый и второй этажи одного из многоквартирных домов превратились в груду обломков. Еще в нескольких домах выбиты стекла. По последним данным, ранены четверо мирных граждан.

Больше всего пострадали Киевский и Калининский районы. Также ВСУ нанесли удары по Горловке, Докучаевску и другим населенным пунктам.