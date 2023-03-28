Оползень в Эквадоре стер с лица земли целый жилой квартал

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В результате природной катастрофы погибли 16 человек, многих ищут спасатели.

Фото, видео: © РИА Новости / Santiago Armas; 5-tv.ru

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В Эквадоре гигантский оползень смял целый жилой квартал, став братской могилой для 16 человек. Еще два десятка пострадали. Неизвестна судьба многих других жителей, их сейчас ищут спасатели.

Все случилось глубокой ночью, когда люди спали. Дома разрушены до основания. Кругом обломки зданий. Полностью уничтожены дороги.

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Оползень в Эквадоре стер с лица земли целый жилой квартал

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