Смена приоритетов: почему эксперты пророчат Боярской закат карьеры

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Рита Миронова
Рита Миронова 17

Елизавете Боярской пророчат закат актерской карьеры

Смена приоритетов: почему эксперты пророчат Боярской закат карьеры

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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В последние годы актриса стала реже сниматься в кино. В чем причина?

Кинокритики пророчат актрисе Елизавете Боярской конец карьеры. Как пишет StarHit.ru, это связано с фильмографией артистки — регулярные главные роли в фильмах не приносят ей популярности. Более того, в последнее время Боярская стала все реже принимать предложения о съемках.

Эксперты предполагают, что актриса посвятила жизнь детям и мужу Максиму Матвееву. А завистники утверждают, что Боярская отказалась от съемок в фильмах из-за давления со стороны отца и возросшей популярности супруга. Сама актриса аргументирует нечастые съемки в кино своей театральной занятостью и семейными обязательствами.

«Этим летом я отказалась от нескольких картин, потому что хотела побыть с детьми на даче. Конечно, кино, может, мне и не хватает, если речь идет о полном метре. Но сейчас индустрия и режиссеры шагнули в сериальное пространство. Казалось бы, только снимайся… Но не всегда могу позволить себе такую роскошь, а там сезон — около 90 съемочных дней. С моей театральной занятостью и семейными обязательствами могу позволить себе подобные съемки не часто», — рассказывала Боярская 7Дней.ru.

Актриса призналась, что «уже наигралась» в актерскую профессию и сейчас в ее жизни другие приоритеты. Но, конечно, если ей предложат что-то яркое и необычное, Боярская не упустит такую возможность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елизавета Боярская мечтает о многодетной семье

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