«Она поплатилась»: директор покойного Пьера Нарцисса объяснил задержание его «любовницы»

Загадочная особа заявила о себе в день прощания со знаменитым артистом. Однако теперь правду о ней будет устанавливать полиция.

Скандал вокруг покойного певца Пьера Нарцисса не утихает — его концертный директор Сергей Дворцов пожаловался правоохранительным органам на угрозы со стороны некой Ксении Грин, которая называет себя любовницей артиста. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru Дворцов поделился своей версией происходящего и раскрыл новые подробности истории.

Незнакомка объявилась в день прощания с исполнителем, а после не давала покоя близким покойного Нарцисса: названивала его дочери, рассказывала прессе небылицы и даже подралась с вдовой артиста. Однако накануне правоохранители испортили вечер Ксении Грин и надели на нее наручники прямо во время светского мероприятия.

Сергей Дворцов указал, что причин для задержания Ксении Грин было несколько. По его словам, у названной любовницы Нарцисса с 2019 по 2021 год была своя компания по сбыту бытовой техники в Турции.

«Соответственно, ее обвиняют по денежным махинациям, то есть хищение денежных средств в районе 13-14 миллионов рублей. Далее, соответственно, чему послужило данное задержание. Потому что после преследования семьи Нарцисса, после открытых угроз в мой адрес, в январе месяце я написал заявление в полицию, после чего началась проверка в отношении данной дамочки», — объяснил концертный директор.

Собеседник 5-tv.ru отметил, что не был намерен терпеть «гадости», которые Ксения Грин позволяла себе вытворять в отношении семьи Нарцисса. Именно поэтому, отметил он, с внезапно объявившейся любовницей начали разбираться сотрудники полиции.

«На сегодняшний момент также Грин совершила некий плагиат на песню „Я шоколадный заяц“, за что она также поплатилась. То есть на сегодняшний день она находится уже под стражей, и ей через какое-то время будет избрана мера пресечения. Сейчас она находится в СИЗО», — заключил Дворцов.

Пьер Нарцисс скончался летом 2022 года на 46-м году жизни. Причиной смерти певца послужила подагра, которая дала о себе знать болями в суставах и осложнениями во внутренних органах. Его супруга Валерия Калачева рассказала, что последние дни Нарцисс провел в больнице. Примечательно, что все знакомые отрицали наличие любовницы у покойного.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания Ксении Грин во время светской вечеринки.