Мошенник от имени адвоката Жорина пытался «развести» Лолиту на деньги: какая стратегия?

Знаменитость спасла себя, предприняв правильный шаг — она попыталась перевести переписку в телефонный разговор. Обманщики, как правило, теряются при таком повороте.

Певица Лолита Милявская чуть не попалась в лапы мошенников. Некто связался с ней от имени звездного адвоката Сергея Жорина и попросил крупную сумму, которая якобы была необходима для разрешения дел известного юмориста Евгения Петросяна. В беседе с 5-tv.ru Жорин прокомментировал историю о «вымогателях» и признался, что его друзья нередко оказываются на прицеле аферистов.

Лже-Жорин написал Лолите под предлогом нахождения в Италии. По легенде злоумышленника, отправился за границу он по делам Петросяна, однако телеведущий неожиданно перестал отвечать ему в самый неподходящий момент: должен был перевести 470 тысяч рублей, но «ушел со связи». Именно об этой сумме мошенники вежливо попросили Милявскую.

От имени адвоката Жорина мошенники выманивают деньги. Telegram / advokatzhorin

Оказалось, что Лолита действительно почти поверила, что общается со своим приятелем. Подозрения у нее возникали только из-за нетипичных для Жорина речевых оборотов. Кроме того, на аватарке иностранного контакта стояла одна из последних фотографий звездного адвоката, что повышало процент доверия. Артистка поспешила перезвонить «Жорину», но в ответ получила сообщение о недопустимости разговоров в его «обстановке». Та не растерялась и связалась с настоящим Жориным по забитому в телефонной книге номеру.

«Она, конечно, с высокой степенью вероятности предполагала, что это не я. Мы с ней созвонились, она мне рассказала все это, и скрины есть. <…> Я предположил, что Петросяну тоже мог этот мошенник написать: „Я по делам Лолиты в Италии, скиньте денег"», — заметил адвокат.

По словам юриста, он начал переживать за Евгения Вагановича и предупредил его о возможных виртуальных диверсиях. Жорин объяснил, что в силу своей доброты и отзывчивости юморист мог повестись на уловки и, не разобравшись, отправить деньги.

А повод переживать действительно был: Лолита стала не первой, кого пытались обмануть от лица юриста. Пару месяцев назад мошенники писали известным адвокатам от имени Жорина.

«Там какая стратегия: они смотрят, на кого подписан я в Instagram* из известных людей, кто из известных людей взаимно подписан на меня. Из этого они делают вывод, что мы дружим, поскольку люди известные, их контакты найти не представляет большой сложности. Они с какого-то номера со своего, с зарубежного, ставят мою аватарку и пишут известным людям какие-то истории якобы от моего имени, просят денег», — прокомментировал адвокат.

В заключение Жорин добавил, что на его памяти не было случаев, когда его знакомые отправляли деньги аферистам. Он предупредил, что в подобных ситуациях всегда в первую очередь стоит убедиться, что вы имеете дело не с фейком. Для этого достаточно позвонить собеседнику. Мошенники, как правило, трубку не берут, в чем Лолита убедилась на собственном опыте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жорин лично «опробовал» схему обмана Ширвиндта.

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