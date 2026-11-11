Расчет «Пиона» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 39 0

Цель обнаружили во время воздушной разведки.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчет «Пиона» уничтожил укрепленную позицию ВСУ

Расчет самоходной пушки 2С7 «Пион» 45-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск «Запад» поразил укрепленную позицию ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цель обнаружили во время воздушной разведки. После передачи координат артиллеристы вышли на огневую позицию и нанесли удар 203-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом. О боевой работе рассказал номер расчета с позывным Малах.

«Поступила огневая задача — был обнаружен опорный пункт противника. Работали осколочно-фугасным снарядом. Цель была поражена», — отметил военнослужащий.

По его словам, расчеты также работают по живой силе и технике противника, а данные о целях получают от разведки беспилотных систем.

«Противник может прятаться в лесополосах, в опорных пунктах. Но мы его достаем», — добавил Малах.

Самоходная пушка 2С7 «Пион» относится к артиллерийским системам большой мощности и предназначена в том числе для поражения укрепленных позиций.

После выполнения огневой задачи расчет оперативно сменил позицию.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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