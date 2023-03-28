«Такая красивая попа»: Дакота оправдалась за неудачное фото невесты Соколовского

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 150

Рита Дакота позитивно высказалась о ягодицах невесты своего бывшего мужа Соколовского

«Такая красивая попа»: Дакота оправдалась за неудачное фото невесты Соколовского

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Знаменитость старается убедить аудиторию, что не держит зла на бывшего супруга. Но так ли это на самом деле?

Певица Рита Дакота около четырех лет назад разошлась с коллегой по цеху Владом Соколовским. Тогда вокалистка обвинила избранника в неверности и была уверена, что никогда не пустит предателя в свою жизнь. Однако спустя время многое поменялось, теперь артистка не только простила экс-возлюбленного, но и дружит с ним и его новой семьей.

Недавно блондинка отправилась на совместный отдых со своим нынешним мужчиной Федором и с бывшим мужем Соколовским, который прихватил с собой возлюбленную Ангелину Суркову. Веселая компания хорошо проводит время, а прошлые обиды остались позади.

Однако поклонники все равно не верят в искреннюю дружбу между Дакотой и ее экс-супругом. Фанаты уверены, что Рита в тайне ненавидит Ангелину. Например, когда знаменитость опубликовала общее фото компании, то подписчики обвинили хозяйку профиля в лицемерии. Мол, на снимке избранница Соколовского получилась неудачно — повернута боком, а вокалистка специально выставила этот кадр с целью самоутвердиться.

Рита Дакота не стала молчать и четко ответила на претензии поклонников. Она вновь опубликовала фото Ангелины, где внимание акцентируется на пятой точке женщины. Именно этому месту звезда сделала комплимент и даже признала, что сама не обладает такими же потрясающими ягодицами, как у ее подруги.

«Давайте начистоту. Если бы у вас была такая красивая попа, как у Лины, вы тоже бы поворачивались бы ею в кадр. Девочки, будьте честны! У меня вот такой нет, и я не поворачиваюсь!» — заявила Дакота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Соколовский впервые показал лицо сына.

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