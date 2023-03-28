«Такая красивая попа»: Дакота оправдалась за неудачное фото невесты Соколовского

Знаменитость старается убедить аудиторию, что не держит зла на бывшего супруга. Но так ли это на самом деле?

Певица Рита Дакота около четырех лет назад разошлась с коллегой по цеху Владом Соколовским. Тогда вокалистка обвинила избранника в неверности и была уверена, что никогда не пустит предателя в свою жизнь. Однако спустя время многое поменялось, теперь артистка не только простила экс-возлюбленного, но и дружит с ним и его новой семьей.

Недавно блондинка отправилась на совместный отдых со своим нынешним мужчиной Федором и с бывшим мужем Соколовским, который прихватил с собой возлюбленную Ангелину Суркову. Веселая компания хорошо проводит время, а прошлые обиды остались позади.

Однако поклонники все равно не верят в искреннюю дружбу между Дакотой и ее экс-супругом. Фанаты уверены, что Рита в тайне ненавидит Ангелину. Например, когда знаменитость опубликовала общее фото компании, то подписчики обвинили хозяйку профиля в лицемерии. Мол, на снимке избранница Соколовского получилась неудачно — повернута боком, а вокалистка специально выставила этот кадр с целью самоутвердиться.

Рита Дакота не стала молчать и четко ответила на претензии поклонников. Она вновь опубликовала фото Ангелины, где внимание акцентируется на пятой точке женщины. Именно этому месту звезда сделала комплимент и даже признала, что сама не обладает такими же потрясающими ягодицами, как у ее подруги.

«Давайте начистоту. Если бы у вас была такая красивая попа, как у Лины, вы тоже бы поворачивались бы ею в кадр. Девочки, будьте честны! У меня вот такой нет, и я не поворачиваюсь!» — заявила Дакота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Соколовский впервые показал лицо сына.