Замгубернатора НАО Блощинского задержали по подозрению в коррупции

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Рита Миронова
Рита Миронова 38

Информацию о задержании чиновники подтвердили в администрации региона.

Замгубернатора НАО Блощинского задержали по подозрению в коррупции

Фото: ВКонтакте / abloshchinsky

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Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Андрей Блощинский задержан по подозрению в коррупции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в органах власти региона.

О задержании руководителя одного из аппаратов администрации сообщили и в пресс-службе ведомства. Официальное заявление гласит, что одного из сотрудников подозревают в коррупционном преступлении.

«27 марта 2023 года во время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами округа был задержан высокопоставленный сотрудник администрации НАО по подозрению в совершении коррупционных действий», — сообщили в пресс-службе.

В администрации также заявили, что готовы оказать любое содействие следствию, чтобы установить все обстоятельства инцидента и привлечь виновников к ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что высокопоставленных сотрудников таможни из Москвы подозревают в получении взяток.

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