В Новой Москве, на территории села Свитино, найдены обломки украинского беспилотника. Летательный аппарат оказался расписан украинскими цветами и отмечен надписью «СУ», сообщил источник 5-tv.ru.

Он добавил, что на необычную находку случайно наткнулся один из местных жителей. В обеденное время он прогуливался с собакой по полю — это примерно в 150 метрах от железной дороги и в 200 метрах от соседнего населенного пункта — деревни Шубино — и увидел подозрительный предмет.

Примерно через полчаса на место приехали оперативники и оцепили территорию. Вместе с ними сейчас территорию обследуют их коллеги из кинологической службы МВД.

Более подробная информация об инциденте не уточняется — кому мог принадлежать аппарат и откуда прилететь. Предположительно, устройство было изготовлено из пенопласта. Сверху аппарат был окрашен в синий цвет и в желтый — сбоку и снизу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около 240 боевиков ВСУ и наемников уничтожили ВС России на донецком направлении.