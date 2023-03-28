Десятки тысяч терминалов со связью Starlink оказались под угрозой на Украине

Эфирная новость 44

Они могут перестать работать. Причина кроется в мошеннической схеме их покупки и обслуживания.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На Украине отключают спутниковую связь Starlink. Под угрозой блокировки десятки тысяч терминалов. Причина в том, что страна оказалась в центре масштабной международной аферы. Схема такая: мошенники покупают на Западе оборудование по акции за 1 евро, затем продают его украинским пользователям уже по полной цене и почти сразу после сделки отказываются от терминалов. В итоге оператор прекращает их обслуживание.

Кроме того, растет число случаев, когда на Украину сбывают и вовсе ворованные комплекты. При этом терминалы, разумеется, можно купить официально через сайт SpaceX. Но многие предпочитают заказывать их окольными путями, пытаясь сэкономить.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
76.59
0.02 82.78
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:14
«Смерть шуток не любит»: можно ли заранее прощаться с родными и друзьями
21:03
Водитель маршрутки в Дагестане чуть не утопил пассажиров, переезжая через мост
20:58
В Дании нашли виновных в космических ценах на газ, и это не Россия
20:52
Дело о саботаже: на Украине предъявили обвинения экс-главе завода «Мотор Сич»
20:43
Аварийное жилье и здравоохранение стали темами встречи Путина и главы Самарской области
20:31
Пила, истекала кровью и умирала: петербурженка скончалась во время застолья

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
Все понимает, а ответить не может: как истощенный мальчик выживал в будке с собаками
Стала известна причина смерти актера Михаила Чигарева
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео