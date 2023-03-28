Десятки тысяч терминалов со связью Starlink оказались под угрозой на Украине

На Украине отключают спутниковую связь Starlink. Под угрозой блокировки десятки тысяч терминалов. Причина в том, что страна оказалась в центре масштабной международной аферы. Схема такая: мошенники покупают на Западе оборудование по акции за 1 евро, затем продают его украинским пользователям уже по полной цене и почти сразу после сделки отказываются от терминалов. В итоге оператор прекращает их обслуживание.

Кроме того, растет число случаев, когда на Украину сбывают и вовсе ворованные комплекты. При этом терминалы, разумеется, можно купить официально через сайт SpaceX. Но многие предпочитают заказывать их окольными путями, пытаясь сэкономить.