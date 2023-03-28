Drama Queen по-французски: Макрон позирует для нуарных фотосессий, пока общество громит Париж

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 97

Фотограф Соазиг де ла Муассоньер поделился снимками Макрона на фоне беспорядков во Франции

Drama Queen по-французски: Макрон позирует для нуарных фотосессий, пока общество громит Париж

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Norbert Scanella

Читайте нас в: Дзен Новости

Бесконечно можно наблюдать за тремя вещами: водой, огнем и самолюбованием Эммануэля Макрона. Вопрос лишь в том, сколько еще выдержат протестующие французы.

Официальный фотограф президента Франции Соазиг де ла Муассоньер в своей социальной сети поделился свежей партией снимков Эммануэля Макрона. На черно-белых кадрах французский лидер драматично смотрит то в камеру, то в сторону, то сердито складывает руки в крест. Неужели французский президент так озадачен протестами в стране?

А ведь есть, над чем задуматься. Франция находится на грани раскола из-за пенсионной реформы. Граждане выходят на улицы и в отчаянии буквально сжигают свою страну: в полицию летят петарды, камни, стекло из разбитых витрин, а на площадях горят костры. Чуть не сожгли и Мэрию в Бордо. Граждане не довольны не только предстоящими переменами но и уже ощутимым падением уровня жизни.

Автор реформы, Эммануэль Макрон, пытается успокоить население, однако пока спокойствие удается сохранять только ему. А самое главное — французский лидер все еще находит время для наполнения социальных сетей своими фотографиями в образе «короля драмы».

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон спрятал дорогие часы на интервью о пенсионной реформе.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
76.57
0.12 82.29
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:44
Черный пакет с частью человеческого тела обнаружили в центре Москвы
19:40
Ледяные взрывы: как ледоколы расчищают реки в регионах России перед паводками
19:27
Экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован в Милане
19:24
Спорт вне политики: глава МОК выступил за возвращение россиян на соревнования
19:21
Пентагон: США продолжат разведполеты беспилотников над Черным морем
19:15
Под стать хозяину: Тимати приобрел раритетное авто за сотни миллионов рублей

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
Стала известна причина смерти актера Михаила Чигарева
«Больше не больно»: умершая блогер Мелешко заранее попрощалась с поклонниками
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео