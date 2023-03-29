Ваш HIMARS бит: Пентагон изобрел для ВСУ игральные карты с оружием НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Пентагон напечатает для ВСУ игральные карты с изображением вооружений НАТО

Ваш HIMARS бит: Пентагон изобрел для ВСУ игральные карты с оружием НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Украинские боевики до сих пор не научились идентифицировать западную технику.

Пентагон разрабатывает игральные карты с изображением образцов натовского оружия, чтобы украинские военные научились их распознавать. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на управление подготовки кадров и разработки военных доктрин армии США.

Уточняется, что колода будет стандартной — из 52 карт. На них изобразят танки, бронетранспортеры, грузовики, артиллерийские орудия и другие системы вооружений НАТО. Суть идеи в том, чтобы украинские солдаты научились «идентифицировать вражескую технику и отличать ее от дружественных сил».

В материале отмечается, что многие системы вооружений, показанные в колоде, были отправлены на Украину в прошлом году, а некоторые находятся на рассмотрении союзников по НАТО.

Уже известно, что немецкая зенитная установка Gepard будет обозначаться как семерка пик, РСЗО HIMARS — шестерка треф, а французская самоходная гаубица «Цезарь» — двойка черви.

На большинстве фигурных карт изображены американские системы: БМП Bradley — червовая дама, танк M1 Abrams — король треф, БТР М113 — туз пик, а ПЗРК Stinger — джокер.

Карты обещают напечатать в течение апреля, после чего их передадут американским, натовским и украинским войскам. Издание подчеркивает, что больше всего они понадобятся украинцам, так как некоторые из западных систем вооружений они все еще учатся использовать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о невозможности наступления ВСУ в стиле НАТО из-за нехватки танков и самолетов.

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