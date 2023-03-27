В США заявили о невозможности наступления ВСУ в стиле НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 588

WSJ: ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО

В США заявили о невозможности наступления ВСУ в стиле НАТО

Фото: Reuters / STRINGER

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Киев не располагает достаточным количеством танков и самолетов для контрнаступления.

Украинские войска, несмотря на обучение натовских инструкторов и поставки западной техники, не смогут провести наступление в стиле НАТО. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Автор публикации отмечает, что США и союзники начали бы наступление с массированного воздушного удара с применением самолетов и крылатых ракет. Однако у армии Украины есть лишь ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов, поэтому Киев вряд ли отправит их в лобовую атаку.

Эксперты, на которых ссылается издание, считают, что украинские войска предпримут одну крупную либо несколько небольших атак с применением высокоточного оружия, после чего в наступление пойдет пехота. При этом отмечается, что США и союзники отправили бы вперед танки, однако у Киева их слишком мало для этого.

Пентагон ранее озвучил два сценария «контрнаступления» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мае. Первый план предполагает наступление на юг — через Херсон в Крым. Второй — выдвижение на восток с севера, а далее — в южном направлении, отрезая сухопутный мост.

Известно, что в преддверии контрнаступления украинские боевики проходят интенсивную подготовку в Великобритании. Стало известно, что вторая группа артиллеристов завершила обучение на системах AS90. Кроме того, в Киев вернулись первые военные экипажи, которые учились управлять танками Challenger 2.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский признался в неготовности ВСУ перейти в контрнаступление из-за недостаточного количества боеприпасов и техники.

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В США заявили о невозможности наступления ВСУ в стиле НАТО

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