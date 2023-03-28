Опубликовано фото с места столкновения поезда и легковушки на севере Крыма

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 99

Среди жертв ДТП — двое детей.

Опубликовано фото с места столкновения поезда и легковушки на севере Крыма

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В распоряжении 5-tv.ru появилось фото с места столкновения поезда и легкового автомобиля на севере Крыма. В результате аварии погибли четыре человека. Среди них двое детей.

Как рассказали в МВД, трагедия произошла на железнодорожном переезде в Джанкойском районе у села Отрадное. Марка снесенного автомобиля — Skoda. Поезд ехал из Севастополя в Санкт-Петербург.

Поезд снес автомобиль на севере КрымаПоезд снес автомобиль на севере Крыма. 5-tv.ru

По информации 5-tv.ru, поезд снес легковушку в 20:04. Примерно через час состав продолжил движение. В МЧС отметили, что происшествие не повлияло на график и расписание КЖД.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Воронежской области, где легковушка столкнулась с поездом. Водитель автомобиля тогда выжил — его госпитализировали с серьезными травмами.

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