Опубликовано фото с места столкновения поезда и легковушки на севере Крыма
Среди жертв ДТП — двое детей.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
В распоряжении 5-tv.ru появилось фото с места столкновения поезда и легкового автомобиля на севере Крыма. В результате аварии погибли четыре человека. Среди них двое детей.
Как рассказали в МВД, трагедия произошла на железнодорожном переезде в Джанкойском районе у села Отрадное. Марка снесенного автомобиля — Skoda. Поезд ехал из Севастополя в Санкт-Петербург.
Поезд снес автомобиль на севере Крыма.
По информации 5-tv.ru, поезд снес легковушку в 20:04. Примерно через час состав продолжил движение. В МЧС отметили, что происшествие не повлияло на график и расписание КЖД.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Воронежской области, где легковушка столкнулась с поездом. Водитель автомобиля тогда выжил — его госпитализировали с серьезными травмами.
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