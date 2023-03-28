Психолог рассказал, почему нельзя заставлять старших детей нянчить младших

Важно сразу оценивать потенциал своего старшего ребенка и никогда не позволять ему чувствовать себя ненужным.

Как оказалось, просьба к старшим детям присмотреть за младшими может обернуться серьезными психологическими проблемами для детей. Об этом «Газете.ру» рассказал клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский.

По его словам, у старшего ребенка это может вызвать ощущение собственной ненужности и негативные эмоции. Самый оптимальный вариант — позволить сделать это при вас, или когда вы отошли ненадолго.

Также для младших существует опасность травмироваться, а старший может не суметь оказать нужную помощь из-за нехватки навыков.

«Нужно здраво оценивать потенциал старших, и понимать, что они еще дети, у которых отсутствует критическое мышление», — говорит психолог.

Если разница в возрасте больше 12 лет, то уже можно и оставить, но не принуждать — в этом вопросе важна справедливость. У подростков насыщенная жизнь, а навязывание младших может спровоцировать к ним неприязнь или даже ненависть.

По словам Самбурского, старшему ребенку нужно будет компенсировать потраченное время в виде карманных расходов. Но самое важное, никогда не наказывать старших, если младший плохо себя ведет.

«Если мальчики легче справляются со всем этим давлением, пусть и страдают психологически, то у девочек в будущем могут появиться внутренние барьеры. Многие уже взрослые женщины, которых в детстве насильно сделали няньками младшим детям, попросту отказываются заводить собственного ребенка, так как понимают, что это огромный труд, который им силой навязывали с ранних лет», — заключил эксперт.

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