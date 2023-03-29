Россияне озвучили траты на старт дачного сезона

Около половины опрошенных дачников отметили, что в этом году сократят расходы.

До 150 тысяч рублей готовы потратить граждане России на начало дачного сезона. Такие данные показал опрос онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Уточняется, что 60% опрошенных планируют инвестировать в старт дачных работ до 50 тысяч рублей, 15% — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, 8% — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

При этом 43% респондентов отметили, что потратят на начало дачного сезона меньше денег, чем в прошлом году, у 36% расходы не изменились, а 22% дачников увеличат траты.

Каждый второй опрошенный (55%) в первую очередь направит деньги на покупку семян, грунта и расходных материалов. Еще 16% намерены купить технику и инструменты до начала повышенного спроса, а 10% приобретают материалы для ремонта дачного домика и хозпостроек.

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В планах большинства дачников на этот сезон — посадка культур. Этой работе намерены посвятить время 59% опрошенных. Обустройством зоны барбекю и бассейна собираются заняться 21% и 19% россиян соответственно. Еще 10% планируют ремонт дачного домика, а 7% — обустройство теплого санузла. По 6% респондентов будут проводить на участок воду, канализацию и газ.

Также отмечается, что 25% дачников увеличат посевные площади. Из них 27% посадят больше картофеля, 26% — томатов, 25% — огурцов, 24% — свеклы, 23% — ягод и фруктов, 19% — зелени, 18% — капусты, 17% — перца.

Участие в опросе приняли 1564 жителей России старше 18 лет.

В преддверии дачного сезона россиянам напомнили, что после покупки дачи или получения в собственность земельного участка возникает необходимость уплачивать земельный налог. Физические лица обязаны регулярно вносить определенную сумму в бюджет.

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